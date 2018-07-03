«Приемный сын» Ксении Стриж живет в детском доме

В сети Интернет пользователи обсуждают подростка, которого знают, как «приемного сына» Ксении Стриж. В одном из своих интервью женщина рассказала правду.

Оказалось, что мальчик, которого все сразу же назвали приемным сыном Ксении, проживает в детском доме. Ксения Стриж и ее супруг всего лишь решили помочь подростку, с которым познакомились в прошлом году. По словам женщины, мальчик очень озорной, общительный и старательный. Она приняла решение помочь ему поступить в цирковое училище, а также подросток гостил у нее всю зиму.

По словам Ксении, она спокойно отреагировала на слухи про усыновление, как и сам Никита (так зовут мальчика). Ксения призналась, что в этом году мальчишке не удалось поступить в желаемое место, однако он не расстраивается и продолжает стремиться к этому дальше.

Ксения Стриж заявила, что в том случае, если парень в следующем году все же поступит в училище, то он станет жить в общежитии, что будет более удобно. Женщина готова встречаться с мальчиком, показывать ему город и культуру, а так же просто помогать ему в начинаниях и проводить с ним время. К слову, женщина общается с подростком с помощью Интернета и всегда его поддерживает.