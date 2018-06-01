Агата Муцениеце набрала лишний вес после примирения с мужем

Несмотря на это, актриса умело маскирует появившийся лишний вес под одеждой. Все же, хейтеры часто выступают с критикой в адрес Муцениеце, осуждая ее за внешний вид.

Как известно, в последнее время актриса Агата Муцениеце в последнее время достаточно много пережила, начиная от проблем с мужем Павлом Прилучным и заканчивая смертью бабушки. На фоне постоянного стресса и примирения с мужем актриса набрала лишние килограммы, за что ее тут же начали критиковать поклонники.

Несмотря на это, лишний вес пошел актрисе на пользу, так как ей предстояло сыграть в фильме женщину средних лет. Сразу же после этого Муцениеце начала активную борьбу с лишним весом, сев на жесткую диету, кроме того, она начала заниматься спортом. По словам актрисы, она намерена сбросить вес до 54 килограмм, сейчас она весит около 60 килограмм.

Агата Муцениеце отмечает, что сейчас ей пришлось прекратить усердные тренировки, но она ловко маскирует лишние килограммы под одеждой, пока ей это удается. Все же хейтеры постоянно нападают на жену Прилучного, отмечая, что актриса должна выглядеть хорошо несмотря ни на какие жизненные неурядицы.

Кроме того, недавно Муцениеце перекрасила волосы в ярко-баклажанный цвет, за что ее также раскритиковали, отметив, что блондинкой актриса была намного красивее и нежнее.