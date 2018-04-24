«Похмелье от путешествий»: Поклонники поставили Чеховой неутешительный диагноз

Желание Анфисы Чеховой постоянно менять места назвали пориоманией, считая, что звезда импульсивно вечно хочет куда-то переезжать.

По словам знаменитости, такой диагноз она получила в директ своей страницы в Instagram. Анфиса Чехова отметила, что в описании было ещё и слово «бродяжничество», но такой неутешительный термин она себе приписывать не захотела. Телеведущая подчеркнула, что точно никогда не бродяжничала, всегда отдавая предпочтение комфорту.

«Палатки, ночёвки под открытым небом, ашрамы, хостелы, домики в глухой деревне - это не моё», - отметила Анфиса Чехова. Потому постановка термина была не совсем правильная. Однако звезда согласилась с поклонниками, что желание вечно путешествовать может показаться нездоровым. По её словам, она всегда испытывала некоторое подобие похмелья от переездов, а в детстве и вовсе мечтала не о собственном доме, а просто жить в гостинице.