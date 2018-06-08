Лохматая Ирина Дубцова удивила поклонников постельным фото

Российская певица и композитор Ирина Дубцова редко публикует откровенные фотографии в своем Instagram-профиле. Однако недавно знаменитость решила подразнить поклонников неожиданным снимком в постели.

36-летняя Ирина Дубцова не стесняется показывать поклонникам свое настоящее лицо без косметики и фотошопа. Знаменитость разместила в соцсети Instagram свежий кадр, где лежит в белоснежной постели и желает всем подписчикам доброго утра. Поклонники сразу же оценили посвежевший внешний вид певицы.

Многие заявили, что без макияжа Ирина выглядит значительно моложе своего истинного возраста. Напомним, что сейчас певица отдыхает в Монако, откуда и публикует свежие фотокадры с пляжа и ночных клубов.