Руководитель театра им. Вахтангова рассказал о самочувствии 96-летнего Владимира Этуша

По его словам, уже совсем скоро 96-летний Этуш уже в скором времени поедет в санаторий "Барвиха" для того, чтобы подправить свое здоровье и полностью восстановиться. Крок отметил, что народный и заслуженный артист СССР уже поправляется и ощущает себя вполне неплохо.

Руководитель театра им. Вахтангова Кирилл Крок решил рассказать о том, как в настоящий момент обстоят дела со здоровьем знаменитого советского и российского актера Владимира Этуша. По его словам, уже завтра, 23 июля, артиста будет выписан из больницы на "Пироговке", в которую он попал еще 13 июля после отдыха с семьей в Испании, где внезапно почувствовав ухудшение самочувствия.

Крок рассказал, что в настоящий момент артист чувствует себя вполне хорошо и сразу же после выписки из больницы поедет в санаторий на "Барвихе", где проведет около трех недель, до своего полного восстановления.