Поклонники Чернышева: «Какая Бузова?»

В социальных сетях продолжают обсуждать случай, когда Ольга Бузова сделала обращение в микроблоге, призывая Дениса Чернышева жениться на ней. Теперь Денис решил отправиться в отпуск со своей девушкой и делиться совместными фотографиями с любимой.

Со своей избранницей футболист отправился в Валенсию. Стоит отметить, что в комментариях под общими снимками Дениса и его девушки все еще пишут про Ольгу Бузову. Находятся те, кто просто вспоминает об этой ситуации, как просто о смешной шутке. Однако большинство все еще возмущены поведением ведущей «Дома-2». «Какая Бузова?», пишут поклонники и уговаривают Дениса Чернышева жениться на своей девушке, ведь такую упускать нельзя, заявили его подписчики.

К слову, отец футболиста также заявлял, что Бузова не интересует его сына. По словам мужчины, Денис очень счастлив со своей девушкой Кристиной. Кстати, в свои молодые годы (девушке всего 24) она уже работает адвокатом. Выглядит красавица также очень свежо и приятно, о чем уже говорила блогер Лена Миро.

Тогда Миро сказала, что Ольга поступила, как дура. Блогер добавила, что Кристина выглядит намного свежее, чем ведущая «Дурдома-2» (так Миро назвала скандальную теле-стройку»). Тем временем подписчики Дениса считают, что у Бузовой мания величия. Многие вспоминали историю о том, как в эфире «Дома-2» ведущая говорила о свадьбе с футболистом «Зенита», хотя этого так и не случилось.