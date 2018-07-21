Кристина Асмус привела маленькую дочь выбирать свадебное платье

Кристина Асмус решила побаловать свою дочь и привела её в роскошный магазин свадебных платьев. Девочка не растерялась и тут же стала присматривать себе наряд.

Дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус всего-то 4 года, но она уже с уверенностью может сказать, что именно она хочет. Ярким примером станет поход в магазин, где одно платье можно оценить в состояние. Пользователи социальной сети Instagram пришли в восторг, когда увидели милое видео, опубликованное мамой. Многие девушки с уверенностью заявили, что могут позавидовать тому, как девочка с малых лет ведёт себя.



Присматриваем свадебное платье 👰🏼😋 A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jul 21, 2018 at 7:45am PDT

Поклонники также заметили, что в летний период у звёзд начинается «брачный период». Кристина предпочла не разглашать информацию о следующей свадьбе. Поклонники заявили, что с нетерпением будут ждать, когда у маленькой звезды появится штамп в паспорте, а пока что будут наблюдать за российским шоу-бизнесом и предстоящими событиями.