«Талии нет и пупок уродливый»: Фанаты высмеяли фигуру Алёны Водонаевой

После того, как телеведущая Алёна Водонаева нелестно отозвалась о людях с лишним весом, хейтеры лучше стали присматриваться к внешности самой знаменитости. Недавно Водонаеву раскритиковали за её фигуру в купальнике.

Алёна Водонаева не стесняется своей подтянутой фигуры и каждый раз утверждает, что регулярно посещает тренажерный зал и правильно питается. Более того, ведущая не очень любит людей, которые не следуют её примеру, а потому оскорбляет их через социальные сети. Однако недавно фанаты заметили, что Алена и сама не является обладательницей модельной внешности.

В комментариях подписчики стали утверждать, что фигура Водонаевой далека до идеала: «Вот зачем всех обманывать? У тебя самой талии нет и пупок у тебя уродливый, а снимки свои фотошопишь», «Вы столько говорите о тренировках, но где результат, Алена. Чтобы похудеть нужно первым делом правильно питаться!», «Просто ужасная фигура».