«Страсть на публику»: Алёна Водонаева поразила поведением перед сыном

Телеведущая стала всё чаще шокировать публику своим поведением. После резких высказываний о полных людях женщина вовлекла в скандалы собственного сына.

Алёна Водонаева до сих пор находится в Калифорнии, США, откуда с нескрываемым удовольствием критикует всё российское, в том числе и водителей. Патриоты на родине не стали принимать оскорбления и ответили ей тем же. Но хейтеров Водонаева взбудоражила ещё больше. Во время критики отсутствия культуры вождения в России женщина позволила себе больше, чем должна была.

Телеведущая на мгновение отвлеклась от темы дискуссии со своим возлюбленным и спросила, так ли внимательно он смотрит на её грудь, как на машину пожарных впереди, со страстью потрогав себя за причинное место. Подписчики были поражены откровенным поведением женщины, поскольку на заднем сидение своими делами занимался её сын. Пользователи Сети считают, что дурное влияние на Водонаеву оказывает свободная американская культуры и просят быстрее возвращаться домой.