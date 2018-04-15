Эзра Миллер появился на Comic-Con в чулках и шёлковом пеньюаре

Поклонники уверены, что администрации Comic-Con в Сан-Диего, США, стоит наградить Эзру как одного из лучших косплееров в этом году.

Актёр решил одеться в костюм человекообразной девочки-гриба Тоадетты из серии игры «Супер Марио», чтобы привлечь внимание к своему новому фильму. 25-летний актёр появился на конференции в честь фильма «Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда» в сексуальном шёлковом пеньюаре, белых чулках и странном головном оборе, напоминающем шапку гриба. На ногах у мужчины были коричневые кожаные ботинки. Съёмочная команда в обычной одежде презентовала трейлер нового фильма про волшебников в субботу, но всё внимание репортёров было обращено только на Эзру.

Актёр никогда не стеснялся самовыражаться и эпатировать публику. Он использует губную помаду Fenty Beauty от Рианны и чёрную подводку для глаз. В недавней фотосессии для глянца Эзра Миллер предстал перед зрителями в длинной чёрной юбке. Он не раз появлялся на мероприятиях в платье.