«Слишком пафосно»: Алёна Водонаева называет авторов негативных отзывов «страшными бабами»

Представители шоу-бизнеса собирают под своими публикациями множество комментариев. И если положительные отзывы их радуют, то отрицательные они нередко списывают на плохие качества самих людей.

«В том-то и заключается закономерность жизни, что страшная баба всегда напишет в аккауне красивой, что она уродка», - пишет на своей странице в Instagram Водонаева. Алёна уверена, что обратных ситуаций никогда не бывает, и привлекательные девушки не способны опуститься до негативных высказываний в адрес другого человека. При этом, звезда уверена, что у красивых женщин просто нет на это времени, ведь они заняты прекрасными делами, от которых нельзя отвлекаться.

Поклонники решили напомнить Алёне, что иногда она выступает автором негативных комментариев под чужими публикациями. Они отметили, что девушка способна изливать свой негатив под записями, которые ей пришлись не по вкусу. Подписчики назвали поведение Водонаевой слишком пафосным, что точно не делает её привлекательней.