Лариса Долина удивила поклонников свежестью своего лица без макияжа

Лариса Долина была замечена с внучкой на публичном мероприятии в Юрмале. Журналисты оценили внешний вид 62-летней певицы.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что российская певица Лариса Долина посетила музыкальный фестиваль своей коллеги Лаймы Вайкуле в Юрмале. 62-летняя артистка прибыла на концерт в качестве обычной гостьи в компании своей семилетней внучки Саши.

Как сообщается, Лариса Долина была в чудесном расположении духа. Она не раз признавалась в симпатиях этому месту, а перед рождением Саши даже купила квартиру на Балтийском побережье.

«Замечательная аура и ощущение спокойствия и умиротворения. Лучший отдых представить невозможно!» — поделилась впечатлениями исполнительница.

Примечательно, что Лариса Долина была одета в простое черное платье, из-под которого виднелось несколько недавно сделанных татуировок. На лице певицы не было ни грамма косметики. Такой внешний вид приятно удивил журналистов, ведь она выглядит свежо и намного моложе своих шестидесяти двух лет.

Напомним, что Лариса Долина начала свою музыкальную карьеру в 12 лет, а через некоторое время ее пригласили в профессиональный музыкальный ансамбль. В 1979 году она впервые участвует в конкурсе эстрадной песни, который на тот момент проводился в Таллине, и получает специальный приз жюри.