"Горячая" бабуля боится умереть от груди 6 размера

Одна из самых сексуальных бабушек в мире рассказала о причинах, которые побудили ее увеличить грудь, и о том, почему она жалеет о своем решении спустя 10 лет.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что 47-летняя жительница Австралии Джина Стюарт опубликовала пост на своем аккаунте в Instagram, в котором рассказала о том, что грудь шестого размера с каждым днем ускоряет ее приближение к смерти.

Как заявила Джина Стюарт, она сделала операцию по увеличению груди около десяти лет назад, заплатив семь тысяч долларов. Женщина надеялась, что таким способом сможет избавиться от комплексов. Но на сегодняшний день ее мучают постоянные головные боли, тошнота, панические атаки и выпадающие волосы. В этот список еще добавилась потенциальная возможность заболевания раком.

Женщина является матерью 4 детей, недавно у нее появилась внучка.

«Я очень сожалею, что увеличила грудь. Я могла бы провести последние десять лет жизни здоровой, вместо того чтобы всё время чувствовать себя так плохо», - откровенно признается Джина.

На данный момент австралийка находится в большой растерянности, так как стоит перед выбором удаления имплантатов. Но делится, что морально пока не готова представить себя без пышного бюста.

Напомним, что Джина Стюарт является моделью. Сорока семилетняя женщина стала известна после участия в конкурсе, участницами которого являются юные красавицы. Стюарт завоевала двенадцатое место.