Костюм Лазарева стал причиной скандала

Известный певец Сергей Лазарев шокировал подписчиков своего аккаунта в социальной сети фотографией с нового шоу. Лазарева обвинили в оскорблении чувств верующих.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что популярный исполнитель Сергей Лазарев опубликовал провокационную фотографию на своей странице в социальной сети Instagram. На ней Лазарев изображен в образе католического священнослужителя во время своего нового концертного шоу. Такое смелое решение не оставило подписчиков певца равнодушными.

«Как вы можете себе такое позволять», «Вы всегда казались серьезным человеком…», «Мое мнение о вас кардинально поменялось в худшую сторону», «Сережа, зачем вы оскорбляете чувства верующих католиков», - писали комментаторы.

Но нашлись и те, кто не стал осуждать такое провокационное поведение Лазарева. Поклонники отметили, что им важнее общие впечатления от музыкального шоу.

Напомним, что музыкальная карьера Сергея Лазарева началась с участия в детском коллективе «Непоседы», где он выступал с другими будущими звездами российской поп-сцены. Большую популярность Сергей Лазарев приобрел, когда создал со своим другом Владом Топаловым группу «Smash!!» в 2000 году. Коллектив просуществовал 4 года.