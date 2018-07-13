«Копия Оли»: Ольга Рапунцель позволила подписчикам поближе рассмотреть дочь

Страницы Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко давно стали местом поклонения их дочери, но пара никогда ранее не публиковала кадры малышки настолько близко, чтобы можно было рассмотреть в ней родительские черты.

Под существующими снимками поклонники часто дискутируют на тему похожести маленькой Василисы на маму или папу. Мало кто находит схожесть с обоими родителями, чаще они видят в девочке «копию» её мамы. Ольга решила порадовать фанатов и опубликовала забавное видео смеющейся дочери, что помогло подписчикам представить Василису в будущем.

Так, в заливающемся хохотом ребёнке подписчики страницы звезды «Дома-2» увидели, что в коляске лежит вторая Ольга Рапунцель. Черты лица, большие глаза и густые волосы выдают в малышке мама, а переменчивое настроение только подтверждает суждения людей. От папы ей досталась форма лица и любовь к развлечениям.