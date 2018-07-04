Вновь за старое: Шнуров после Матильды решил встретиться с Акиньшиной

Актриса Оксана Акиньшина показала в своем Instagram селфи со Шнурова. Пользователи поспешили напомнить девушке о ее муже и детях, упрекнув во встрече с экс-возлюбленным.

Как известно, Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина некогда были в отношениях. После романа музыкант не остановился в поиске своей музы. Шнуров нашел Матильду, с которой прожил в браке 8 лет. Однако, теперь пара заявила о разводе, а поклонники так и не могут разгадать причину их расставания.

Оксана Акиньшина стала женой продюсера Арчила Геловани, вместе они воспитывают двоих общих детей и сына актрисы от первого брака. Что стало причиной встречи Акиньшиной и Шнурова сейчас – не известно. Лидер «Ленинграда» показал совместный снимок в «сториз», а актриса разместила его в ленте публикаций своего Instagram.

Пользователи решили, что Шнуров сразу же после Матильды решил вновь «взяться за старое». Якобы, музыкант решил снова попробовать строить отношения с бывшей возлюбленной. Комментаторы уверены, что Шнуров решил встретиться с Акиньшиной не ради дружеской беседы. Некоторые поддержали идею новых отношения музыканта и актрисы. Но нашлись и те, кто осудил многодетную мать Акиньшину за «интрижку» с бывшим.