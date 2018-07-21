Сын Гарри порадовал Максима Галкина вокальными способностями

Артист в очередной раз показал успехи своих детей. Такой ролик он опубликовал в субботу на странице в Instagram.

Лиза поделилась со своим знаменитым папой, что её брат спел "все песни". Максим Галкин решил проверить вокальные способности сына Гарри, которые тот с радостью продемонстрировал. Мальчик принялся акапельное исполнять композиции на итальянском и английском языках. Понять спетое телеведущему помогла дочь, которая указывала названия песен.

После этого свой новый навык отцу показала Лиза. Она стала посреди кухни, сняла очки и зажигательно начала двигать головой, чтобы коса вращалась по кругу. Под конец вместе с волосами у девочки даже закружилась голова.

В описании к видео Максим Галкин посетовал, что "яблоко от яблони прямо у корней лежит". Ему хотелось бы, чтобы хоть один член семьи не стремился к профессии артиста.



