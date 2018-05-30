Умершему от рака Задорнову припомнили «двоеженство» и измены

Юморист завел любовницу, которая родила ему дочь. Задорнов долгое время не разводился с первой женой, так как дорожил сразу двумя женщинами.

Михаил Задорнов был известным юмористом, о его личной жизни ходило много слухов. Так, долгое время сатирика обвиняли в «двоеженстве». Оказалось, что доля правды в этом все-таки было. В ноябре прошлого года он скончался от рака, болезнь ему пророчили давно, но юморист в предсказания не верил.

Не так давно вышел документальный фильм «Легко жить трудно», в котором родственники и друзья Задорнова рассказали о его жизни. В нем были подняты острые и весьма щекотливые темы. Так, в фильме будто бы припомнили Задорнову о его изменах.

Юморист был женат на Велте Калнберзиной, когда познакомился с Еленой Бомбиной. Задорнов не спешил разводиться с первой женой, при этом имея роман с другой женщиной. Калнберзина много значила для юмориста, терять ее он не хотел. Вскоре Елена Бомбина родила Задорнову дочь. Юморист дал девочке свою фамилию и решил назвать ее Еленой, в честь матери.

Уже после того, как у Задорнова появилась дочь, он решил развестись с Калнберзиной. Как рассказывается в фильме, юморист просил первую жену отнестись с понимаем к его ситуации. Первая жена дала Задорнову развод и тот тайно женился на Бомбиной. Общественность не знала обо всех подробностях личной жизни Задорнова, поэтому часто обвиняла его в «двоеженстве». Ради любовницы, которая была моложе Задорнова на 16 лет, он изменил своей супруге, оставив в прошлом многолетний брак. Тем не менее, дружеские отношения с первой женой юмористу сохранить удалось.