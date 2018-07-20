"Сегодня ты умрешь": Криминальный авторитет едва не убил Агутиниа за бутылку

Такую историю певец рассказал журналистам ради документального фильма. Картину показали на "Первом канале" честь его 50-летия.

Фильм "Леонид Агутин. Океан любви" рассказал о творческом пути артиста. Опасный эпизод произошел практически в самом начале карьеры Леонида Агутина, когда тот вдохновился собственными успехами на музыкальном поприще. Будучи в хорошем расположении духа, молодой певец познакомился в ресторане с компанией девушек и пожелал угостить их шампанским. Напиток он нашел на соседнем столике и едва успел взять бутылку в руки, как почувствовал неладное во взгляде собеседниц. Оказалось, там сидел криминальный авторитет со своими приближенными.

Бандиты позвали Леонида Агутина для разговора и сразу же пригрозили: "Сегодня ты умрешь". Музыкант попытался оправдаться. Так вышло, что он понравился молодому человеку, который недавно вышел из тюрьмы-"малолетки". Его заинтересовал род деятельности смельчака. Агутин признался, что работает певцом и композитором. Тогда парень предложил ему задобрить присутствующих песней. Певец исполнил "Босоногого мальчика". За это уголовник его и не убил. Напротив, проникся словами и позволил безнаказанно уйти.

Леонид Агутин признался, что нередко выпивал лишнего. Подобная привычка выработалась у него на гастролях из-за страха выступлений перед большим количеством зрителей. По словам композитора, на него слишком давят груз ответственности и неуверенность в собственных силах. Поэтому часто приходилось употреблять "допинг".