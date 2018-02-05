Разгневанный Гордон со скандалом вышвырнул из студии звезду «Битвы экстрасенсов»

Об этом рассказал сам участник популярного шоу о паранормальных способностях Зиррадин Рзаев. Якобы, Александр Гордон был вне себя от злости, когда экстрасенс стал доказывать ему свою правоту.

Зиррадин Рзаев – известный экстрасенс и телеведущий. Не так давно он вместе с Аленой Водонаевой вел один из телепроектов. Слава пришла к Рзаеву после шоу «Битвы экстрасенсов», где мужчина смог дойти до финала. Не так давно Зиррадина Рзаева пригласили на шоу Гордона. Там случился скандал. Александр Гордон заявил, что он не верит в экстрасенсов и сомневается в их способностях. Рзаев стал говорить, что у него есть высшее образование и он специализируется на психологии. Затем он также рассказал о своих сверхспособностях.

В итоге, Гордон назвал все это «ложью и обманом». Рзаев вновь попытался возразить. Гордон был разозлен, он назвал экстрасенса «психованным» и попросил выгнать его из студии. Разгневанный Гордон едва ли не вышвырнул Рзаева со съемок. Экстрасенс был поражен скандалом и признается, что решил рассказать об этом лишь ради правды. Зиррадин Рзаев был неприятно удивлен «наглостью» Гордона и уверен, что кадры с ним попросту вырежут из шоу.