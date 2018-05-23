Пластический хирург раскритиковал лицо Веры Брежневой

Известный пластический хирург выразил свое мнение по поводу внешности певицы Веры Брежневой, которая неделю назад шокировала поклонников количеством морщин на лице.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что популярный среди звезд российского шоу-бизнеса пластический хирург Арташес Айрапетян прокомментировал недавнее видео веры Брежневой, на котором она появилась без макияжа во время своих репетиций.

Известная российская певица опубликовала видео на своем официальном аккаунте в Instagram около недели назад, но буквально в первые часы после этого оно стало причиной шока подписчиков Веры Брежневой. Все дело в том, что 36-летняя певица не постеснялась показать свои морщины на лице без грамма косметики.

«Как вы постарели за эти годы», «Ваше время прошло», «Неужели было трудно хоть немного накраситься», - писали в комментариях люди.

И вот сегодня пластический хирург Арташес Айрапетян поставил свой профессиональный вердикт по поводу внешности Веры Брежневой. Айрапетян заявил, что для своих лет певица выглядит более чем превосходно, отметив прекрасное состояние ее кожи. А на злостные комментарии в адрес певицы ответил, что всему виной плохой свет и ракурс на снятом видео.

Напомним, что Вера Брежнева приобрела известность во многих странах СНГ благодаря своему участию в составе украинской группы «Виа Гра» с 2002 года. Спустя пять лет певица начала сольную карьеру.