"Замучал": Гарика Харламова раскритиковали за скорбный пост в честь Дениса Тена

Известный юморист не смог проигнорировать громкое убийство казахстанского фигуриста, которого похоронили 21 июля. В этот же день резидент Comedy Club высказался на своей странице в Instagram.

Гарик Харламов опубликовал скорбный пост с черно-белой фотографией, посвященный гибели 25-летнего Дениса Тена. Он назвал произошедшее в Алма-Аты "ужасной и нелепой трагедией". У артиста не нашлось достаточно слов, чтобы выразить свои эмоции после гибели талантливого спортсмена.

Зато много слов нашлось у подписчиков. Многие разделили теплые слова, сказанные Гариком Харламовым о покойном. Они поблагодарили знаменитость за участие и поддержку от лица всего Казахстана. Однако ряд комментаторов раскритиковали юмориста, приняв его пост за попытку пиара на чужом горе. Один из авторов отметил, что Гарик Харламов "замучал" аудиторию записями на социальную тематику. Некоторые отметили, что в честь других хороших людей артист подобным образом не высказывается.