«Осадочек остался»: Садальский рассказал, какой поступок задел его на всю жизнь

Станислав Садальский не считает себя злопамятным человек, однако и он признаётся, что бывали случаи, которые навсегда останутся в памяти.

Актёр рассказал, что даже у самых добрых людей есть ситуации, которые они просто не могут простить и отпустить. Одна из таких историй появилась в Instagram-аккаунте знаменитости. Публикация очень заинтересовала зрителей, а также вызвала новую волну обсуждений.

Стас упомянул, что встречался со спортивным комментатором Озерским, который обратился к актёру с просьбой о том, чтобы тот достал билеты на концерт Хазанова. Садальский не смог отказать давнему знакомому и лично просил певца о том, чтобы выделил билеты для его хороших друзей. Актёру вежливо отказали, ссылаясь на то, что обратился мужчина слишком поздно. «Осадочек остался, неприятно до сих пор», - пишет Стас.

Знаменитость не знает, что такого в этой истории, так как с ним случались вещи и похуже, однако такие мелочи сильно задели актёра.