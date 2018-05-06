Пахло мертвецами: актриса Голубкина рассказала о странном случае из своей жизни

Войдя в номер турецкого отеля, Мария Голубкина почувствовала резкий запах ароматических веществ. Пройдя дальше по своим апартаментам, актриса поняла – номер пахнет мертвецом.

Актриса Мария Голубкина рассказала о том, как ее отдых в Турции чуть не испортил запах мертвецов. Она сняла номер в одной из гостиниц. При входе сначала пахло сильными ароматизаторами. Но потом актриса поняла, зачем в номере решили так «подсластить» воздух.

«Пахло мертвецами», - рассказала Голубкина. По словам актрисы, этот запах сложно спутать с каким-то другим. Она сразу же отправилась на ресепшн, где сообщила о проблеме. Администрация отеля не стала спорить и сразу же поменяла номер. Вместо апартаментов с запахом мертвеца Голубкина получила гораздо больший и более комфортный номер.

Еще один необычный случай произошел с Марией Голубкиной во время другого отпуска. Странные происшествия не раз случались с актрисой. Так, она опаздывала на самолет из Афин в Москву. Пропускать рейс ей было нельзя, так как были намечены съемки. В итоге, Голубкина плыла на пароме, ехала на странном автобусе и успела пройти регистрацию за минуту до вылета. По прибытию в Россию Голубкина узнала, что после ее вылета в Афинах случилось землетрясение.