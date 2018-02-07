Ковальчук наплевала на рамки приличия, чем шокировала поклонников

Известная российская поп-дива Юлия Ковальчук выставила неоднозначные фотографии в Instagram, чем вызвала бурю критики и негодования своих подписчиков в комментариях.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что известная российская певица Юлия Ковальчук опубликовала фотографии из отпуска на своем аккаунте в социальной сети Instagram. На них 35-летняя звезда поп-сцены проводит вечер в компании своих друзей Романа и Юлии Емельяновых. Но внимание подписчиков Ковальчук привлекло совсем другое, а именно: в тот вечер певица не надела нижнее белье под платье.

«Вам без бюстгальтера нечего показывать», «Моя ночнушка и то лучше, чем ваше платье для похода в ресторан», «Юля, ну ты же не девочка-подросток. Неужели не знаешь, что нужно носить белье», - писали возмущенные ее поведением люди.

Однако, нашлись и те, кто встал на защиту репутации Ковальчук, отметив, что в свои годы певица имеет идеальную фигуру и может позволить себе носить все, что захочет.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай, когда публикации Юлии Ковальчук носят провокационный характер. Женщину не раз обвиняли в том, что она часто появляется без косметики и предпочитает носить откровенные наряды при небольшом размере бюста.

Юлия Ковальчук стала известна на российской поп-сцене благодаря своему участию в группе «Блестящие». После того, как в 2007 году контракт с группой истек, Ковальчук начала сольную карьеру.