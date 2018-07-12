Ходченкова в купальнике свела мужчин с ума

Известная российская актриса Светлана Ходченкова выложила пикантные фото в Сеть, намекая о том, что скучать в одиночестве в отпуске звезде не приходится.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что известная российская актриса Светлана Ходченкова отдыхает на курорте в Испании со своим новым возлюбленным. Этим событием она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Ходченкова опубликовала фотографии, на которых она изображена в одном купальнике в весьма пикантных позах. Стоит отметить, что, несмотря на этот факт, фотографии не кажутся пошлыми.

Интересно, что имя своего возлюбленного актриса решила не раскрывать, но всячески намекала на прекрасное чувство, которое пришло в ее жизнь, и теперь Ходченкова чувствует его буквально в воздухе. Поклонники артистки были поражены идеальной физической формой 35-летней Светланы. С тех пор, как она впервые снялась в главной роли в фильме Говорухина «Благословите женщину», многое изменилось не только в жизни актрисы, но и в ее внешнем виде.

«Вы идеал женской красоты», «Как можно быть такой красивой женщиной», «Светлана, вашему молодому человеку позавидовали все мужчины», - восторженно комментировали фотографии подписчики Ходченковой.

Напомним, что первым мужем Светланы Ходченковой стал Владимир Яглыч, с которым они познакомились еще в Щукинском училище. Молодые люди прожили в браке 6 лет. После Светлана собиралась выходить замуж за бизнесмена Георгия Петришина, но они вскоре разошлись, так и не дойдя до отделения ЗАГС.