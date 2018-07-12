Верка Сердючка раскрыла правду, почему она действительно уходит с большой сцены

В своем интервью Андрей Данилко, который облачается на сцене в образ Верки Сердючки, рассказал, что причиной ухода со сцены стала политика.

Не так давно в сети появились слухи, которые тут же облетели весь интернет: Верка Сердючка уходит. Однако информация так взбудоражила пользователей социальных сетей, что Андрей Данилко решил официально ответить на волнующий всех вопрос. Артист со своей командой сейчас занимается подготовкой последнего тура, как его уже окрестили фанаты, прощального. Однако он предупредил, что карьеру заканчивать он пока не собирается.

Пресс-секретарь Данилко подтвердил: «Тур будет прощальным, однако, ставить вопрос о завершении карьеры пока рано, официальных заявлений мы еще не делали».

Данное событие активно обсуждается в мире шоу-бизнеса. Известные личности то и дело дают комментарии по этому поводу. Так, продюсер Сергей Пудовкин заявил, что, по его мнению, артист просто решил взять тайм-аут. Он уверен, что Данилко имеет очень большой потенциал, возможно через несколько лет он предстанет перед публикой совершенно в другом образе, отдохнувшим и обновленным.

Однако при этом Андрей Данилко сделал указал, что на большой сцене выступать больше не будет. «Время сейчас отвратительное», - комментирует артист сложившуюся ситуацию в мире. Он отмечает, что зрители не раз принимали его дурачества за бендеровцев и еще задавались вопросом, почему они в национальных костюмах. Артист подчеркнул, что очень хотел бы выступать в России, но сейчас приглашать боятся, да и дорого.