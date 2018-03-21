Басков рассказал о настроении Пугачевой после ухода со сцены

Примадонна стала более счастливой и умиротворенной, оказавшись на творческой пенсии. Об этом певец рассказал СМИ после встречи на отдыхе.

Николай Басков оказался в Сардинии в одно время с Аллой Пугачевой. Она проводит лето за границей в обществе дочери Лизы и сына Гарри. Иногда Максим Галкин находит время оторваться от работы на "Первом канале" и навестить семью.

Повстречав Аллу Пугачеву на прогулке по острову, Николай Басков заметил качественные перемены в её эмоциональном состоянии. По словам исполнителя, после ухода со сцены настроение Примадонны значительно улучшилось. В столь хорошем расположении духа он не видел её достаточно давно.

Как рассказал Николай Басков, знаменитости поговорили и обсудили свою жизнь. Алла Пугачева поинтересовалась обстановкой в шоу-бизнесе, однако её собеседник не особенно следит за ней. Не получив внятного ответа, артистка не расстроилась. Она отметила, что занята подготовкой к юбилею.

Несмотря на ободряющий пример старшей коллеги, Николай Басков пока не планирует завершать музыкальную карьеру. У него много гастрольных выступлений и корпоративов. Работа создает сложности для личной жизни. Так Басков не может определить перспективы их взаимоотношений с Викторией Лопыревой. Несмотря на слухи о свадьбе, он допускает возможность перехода романа в плоскость дружбы.