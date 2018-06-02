"Были прыщи": Екатерина Варнава рассказала способ похудения на 20 килограммов

Участница шоу Comedy Woman решила сбросить лишний вес, когда перестала нравиться самой себе на фотографиях и видео. О своей борьбе за красоту она рассказала во время интервью.

Екатерина Варнава считает весьма эффективным способ похудения от известной советской актрисы Фаины Раневской. Он звучит так: "хочешь похудеть - ешь голой перед зеркалом". Актриса отметила, что из-за высокого роста и регулярных занятий спортом её лишние килограммы практически незаметно для окружающих распределялся по всему телу. Однако со временем она заметила свои отеки и жуткие прыщи, коих было довольно много.

После похудения на 20 килограммов некоторые начали обвинять Екатерину Варнаву в пластических операциях. Сама юморист отрицает это. Она предложила критикам похудеть и оценить изменившуюся форму лица. Екатерина Варнава рассказала журналистам "Собеседника", что её главной проблемой было неправильное питание. Её похудение началось именно с изменения рациона и частичного перехода на вегетарианство. Актриса не ест большинство типов животной пищи, однако не брезгует яйцами, сыром и творогом. Впрочем, иногда силы воли не хватает. Тогда она съедает двухлитровую банку малосольных огурцов или килограмм мороженного. Подобные срывы случаются не чаще раза в месяц и критически на фигуру не влияют.

В довесок к правильному питанию, Екатерина Варнава продолжает заниматься спортом. В этом ей помогают коллеги по Comedy Woman, которые и сами регулярно посещают спортзалы.