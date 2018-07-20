Анна Седокова выразила соболезнования в связи со смертью Дениса Тена

Певица не осталась в стороне и высказала свои слова сожаления по поводу гибели Дениса Тена. Она подчеркнула, что эта трагическая смерть стала потрясением не только для Казахстана, но и для всех, кто любил и уважал известного фигуриста.

На своей странице в соцсети Анна выразила соболезнования и напомнила своим читателям, что Тен – яркий пример настойчивости и упорства в достижении поставленной цели. Она подчеркнула, что спортивные высоты, достигнутые Денисом – результат тяжелого труда и стремления к совершенству. Седокова поделилась, что Тен во многом был для нее примером. Поклонники разделили с Анной скорбь и стали вспоминать яркие моменты из жизни спортсмена – выступления на Олимпиаде и чемпионатах мира. Многие выражали уверенность, что убийц Дениса Тена ждет суровая расплата.