Снова о наболевшем: Ольга Бузова устроила истерику из-за измены

Рыдания Бузовой были вызваны не личной обидой звезды. Ведущая «Дом-2» слишком близко приняла измену и ссору Яббарова с Аленой Рапунцель, из-за чего вспомнила свою боль от предательства.

Ольга Бузова не скрывает своих чувств и часто любит говорить о проблемах. После развода с футболистом Тарасовым слезы звезды видели почти все зрители российского телевидения. Бузова рыдала во время интервью, лила слезы на телешоу и не могла сдержаться на своих концертах. Многие просили звезду «прекратить рыдания и истерики». Бузова смогла побороть свою обиду, в последнее время она реже показывает боль на публике.

Однако, на съемках шоу «Дом-2» развернулся очередной скандал. Илья Яббаров, которого уличили в изменах, обвинил свою беременную возлюбленную Алену Рапунцель в неверности. Вся ссора сопровождалась взаимными обвинениями, криками и обидными словами. В итоге, Рапунцель-младшая сбежала с места ссоры, а Бузова принялась рыдать.





В своем Instagram ведущая телестройки показала анонс к скандальному выпуску, где она устроила истерику из-за проблем в отношениях Яббарова и Рапунцель. «Снова о наболевшем», - заметили пользователи, негативно воспринявшие очередную истерику Бузовой. Нашлись и те, кто не поверил слезам поющей телеведущей, упрекнув ее в неискренности.