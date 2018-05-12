За встречу с Кридом фанатка выслала мошенникам свои «обнаженные» фото и чуть не лишилась денег

Девушка так хотела сняться в клипе с Егором Кридом, что без раздумий выслала неизвестным людям 21 фотографию. Среди снимков были и весьма откровенные, на которых фанатка «Холостяка» позировала полностью голой.

Как оказалось, мошенники в Сети нашли новый способ обманывать доверчивых молодых людей. Злоумышленники играют на вкусах девушек и парней. Многие «фанатеют» от звезд поп-музыки и мечтают увидеть своего кумира воочию. Мошенники объявляют в Сети кастинги, в которых ищут актеров для «съемок в клипе».

Доверчивая 18-летняя девушка увидела такое объявление и решила во что бы то ни стало попасть в клип с Кридом. Она очень любит данного исполнителя, помимо радости увидеть кумира привлекала также возможность прославиться. Фанатка Крида выслала на «кастинг» 21 свою фотографию, среди которых были и «голые» снимки.

«Организаторы» попросили девушку выслать им 5 000 рублей для «резервирования» места в съемочной команде. Фанатка Крида заподозрила что-то неладное и отказалась. Тогда ее стали шантажировать, ведь девушка высылала им свои откровенные снимки. Организаторов, как они представлялись, зовут Елена и Максим. Продюсеры многих звезд заявили, что таких кастингов они не проводят и отношения к такому не имеют.