Хлои Кардашьян показала свою подтянутую фигуру на игре в покер

С помощью звёздного тренера Хлои сбросила 15 килограмм всего за 3 месяца после рождения дочери, которая стала для девушки лучшей мотивацией.

34-летняя Хлои Кардашьян родила дочь Тру от баскетболиста Тристана Томпсона в апреле. Молодую маму заметили в компании бывшего мужа старшей сестры Кортни Кардашьян. Хлои вместе со Скоттом Дисиком в пятницу вечером отправились играть в покер в Hush Lounge в Голливуде. Мероприятие было посвящено юбилею одного из эксклюзивных розничных магазинов Nordstrom. В этой сети представлены коллекции бренда одежды Хлои Good American.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» показалась на мероприятий в чёрном костюме из спандекса. Поверх него девушка надела объёмную толстовку, но это не помешало поклонникам рассмотреть подтянутую фигуру Хлои Кардашьян. В руках у телезвезды была сумка от Louis Vuitton. Хлои поддержала бренд мужа Ким Кардашьян и надела кроссовки Yeezy Boost 350 с зебровым принтом от Канье Уэста.