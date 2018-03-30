Поклонники Волочковой просят большего взамен шпагатам

С недавних пор фанаты Волочковой лишены возможности обсуждать ее ноги - главную достопримечательность, вышедший в тираж балерины. Ведь она закрыла для комментирования свою страницу. Тем не менее, ноги продолжают появляться, а почитатели продолжают смотреть и ставить лайки.

Поклонники балерины и раньше были озадачены ее однообразными фотографиями. Непременные ноги балерины фигурировали в самых неподходящих для этого местах. Подписчики Волочковой сетовали на то, что все общение в блоге танцовщицы сводились к обсуждению ее ног, и это становилось невыносимо скучно. Кроме этого, многих очень раздражало, что Анастасия использовала малейшую возможность усесться на шпагат.

В недавней публикации, балерина демонстрирует свой знаменитый трюк на пляже у аттракциона «банан». Сделав шпагат поперек «банана», Волочкова победно глядит в объектив камеры. Если внимательно присмотреться к снимку, то можно заметить, что экипированные пассажиры аттракциона уже были готовы отправиться в море, но, судя по всему, их настигла длинная рука любительницы шпагата и потребовала фото.