18-летний Аполлон Шнуров набирает популярность в Instagram

Сын лидера рок-группы "Ленинград" плотно занялся искусством и привлекает аудиторию яркими переменами во внешности. Значимые события своей жизни он публикует в социальной сети.

Павел Аполлон Шнуров решил не брать пример со скромной 25-летней сестры Серафимы, скрывающейся от широкой публики. Повышенное внимание ему будет только на руку, ведь в июле он открывает в Санкт-Петербурге первую выставку собственных картин. Она состоится в галерее "Свиное рыло". Чем выше популярность в Instagram - тем больше потенциальных посетителей.

18-летний парень не спеша набирает новых подписчиков. Чтобы сделать свою жизнь ярче, Аполлон Шнуров выбирает броскую одежду и даже покрасил волосы в заметный рыжий цвет. Подписчики не возражают против таких эпатажных перемен. Некоторые считают, что стремление к громким поступкам молодой художник перенял у своего знаменитого отца. Судя по профилю, Аполлон недавно путешествовал по Грузии, откуда периодически выкладывал интересные кадры.



