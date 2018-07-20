Милота зашкаливает: Сергей Безруков показал трогательное видео со своей 2-летней дочерью

Актер играл со своей наследницей Машей, матерью которой является Анна Матисон. Безруков редко показывает в Сети моменты своей личной жизни, но ради трогательного ролика с малышкой он решил сделать исключение.

В своем Instagram Сергей Безруков опубликовал новое видео, которое вызвало бурный восторг у пользователей. Актер показал, как играет со своей 2-летней дочерью. «Милота зашкаливает», - отмечают комментаторы. Многим понравилось видеть кадры из жизни Безрукова, где тот не играет какую-то роль и показан «настоящим».

Нашлись и те, кто не оценил трогательный ролик Безрукова. Некоторые пишут, что видео «ничем не примечательно», ведь у многих есть дети и все они такие же милые, как и дочь актера. Хейтеры упрекают Безрукова в том, что тот сначала активно борется за право сохранить личную жизнь от глаз общества, а потом сам «пускает зрителей» в свою семью. Негативных комментариев оказалось куда меньше, чем позитивных.