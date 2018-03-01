Максим Виторган сетует на недостаток общения с Ксенией Собчак

Из-за высокой занятости актер не может обсудить со звездной супругой вопросы здорового питания. Об этом он рассказал во время интервью.

В настоящее время Максим Виторган регулярно занимается спортом ради сохранения спортивной фигуры. Он избегает силовых нагрузок, предпочитая функциональные и аэробные упражнения. С чем у него действительно проблемы - так это с соблюдением правильного режима питания. В этом ему мешает не только работа на съёмочной площадке, но и недостаток общения с женой.

Многие семейные пары стараются вместе переходить на здоровое питание и следить за рационом супругов, оказывая поддержку в этом нелегком деле. Максим Виторган посетовал "Собеседнику", что слишком редко видит свою жену. При встрече с Ксенией Собчак они пытаются наверстать упущенное общение и не находят времени на разговоры о совместных диетах. А даже если такая тема поднимется - реализовать её не получится из-за той же проблемы.

Максим Виторган тщательно избегает разговоров о возможной беременности Ксении Собчак. Зато с радостью рассказал об успехах детей, рожденных Викторией Верберг в первом браке. 21-летняя дочь Полина выступает в театре и завершила первый театральный сезон. 17-летний Даниил тем временем закончил школу и намерен освоить профессию оператора.