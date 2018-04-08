«Русская Кардашьян» пытается создать талию, ломая себе рёбра

Свою популярность девушка получила благодаря необычной фигуре – объёмным бедрам и груди. При этих увеличенных параметрах она всегда хвасталась осиной талией. Фанаты обнаружили нечестные способы, которыми она этого добилась.

Многие замечают, что популярная талия «русской Кардашьян» вероятно на самом деле не является такой тонкой, как модель ее преподносит. Более того, если бы Анастасия Квитко обладала стандартными параметрами, то ее талия считалась бы даже полной. Фанаты считают, что даже такие пропорции дались модели нечестным путем – многие продолжают подозревать девушку в хирургическом вмешательстве. Однако Квитко пытается удержать свою репутацию всеми возможными способами. Например, фотографии в Instagram всегда появляются только в обработке и в подходящем ракурсе.

Подписчики заметили, что Анастасия в последнее время начала часто надевать одежду, которая слишком стягивает ее формы. Последний купальник создавал впечатление, будто ребра модели поломаны. Поклонники пытаются понять, зачем ради красоты так себя мучать. Кроме того, есть куда более существенные недостатки. Например, когда Квитко сидит на песке, на ее бедрах появляются некрасивые складки. Также можно заметить, что снимки плохо отретушированы – в некоторых местах кожа девушки слишком бугристая.