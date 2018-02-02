«Не такая, как в фильме»: Дакота Джонсон удивила поклонников скромным нарядом

Всемирно известная актриса Дакота Джонсон попала в объективы камер во время прогулки с собакой. Звезда эротического фильма «50 оттенков серого» удивила своей скромностью и чувством стиля.

Для прогулки с питомцем Дакота оделась удобно: свободное цветочное летнее платье, обычные кроссовки и минимум аксессуаров. Обычные золотые серёжки и сумочка помогли придать образу ещё большей простоты и скромности. Поклонники отмечают, что им очень приятно видеть то, какая девушка на самом деле. Однако они недовольны тем, что девушка отказывается от прилегающей одежды и теряет последние капли женственности.

Фанаты Дакоты отметили, что девушка старается выглядеть просто, но со вкусом. «Не такая, как в фильме, вживается в роль, но остаётся собой», - пишет одна из поклонниц звезды.