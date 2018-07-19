"Стареть не страшно": Юлия Меньшова похвасталась фигурой в бикини на архивном фото

Актриса отправилась на отпуск в Юрмалу и предалась ностальгии о днях минувшей молодости. Фотографию 12-летней давности она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке 2006 года более молодая Юлия Меньшова позирует на носу корабля в красном бикини. Позади плещется море. Знаменитость посетовала, что в 48 лет сменилось и море, и купальник, и фигура. Последняя - явно ухудшилась. Несмотря на эти изменения, Юлия Меньшова похвасталась хорошим настроением на отдыхе. Она отметила, что "стареть не страшно, но обидно".

Поклонники восхитились фигурой знаменитости на архивном фото. Они отметили, что даже через 12 лет актриса выглядит на удивление стройной. Как считает один из комментаторов, у Юлии Меньшовой хороша не только внешность, но и душа. Фанаты призвали кумира держать бодрое настроение и не обращать внимание на критику завистников.



