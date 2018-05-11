«Язычок натренированный»: Гарик Харламов показал, как умеет работать языком

Гарик Харламов предложил законом запретить вставать и работать раньше 8 утра, но подписчиков куда больше заинтересовало странное видео, которое он прикрепил к публикации.

Как пишет юморист, утренние съёмки должны караться законом. Для него, как для «совы», работать по утрам – это настоящий ад. Мужчина боится даже моргать, потому что может уснуть. Харламов признается, что по утрам не способен работать вообще. Зато для него легко оставаться активным поздно вечером или даже ночью.

Также Харламов добавил, что в связи с такой особенностью всех «сов» он предлагает отметить Всемирный день очковой кобры. Многие не поняли, что он подразумевал, но зато их позабавило видео, на котором юморист изображает змею: «Язычок натренированный». Мужчина повторяет движения языка змеи, который постоянно находиться в движении. Подписчики удивились такому умению работать языком, но предположили, что это одно из упражнений для развития речи. Также многие согласились с требованием Харламова об отмене работы с 8 часов утра, и предложили написать петицию.