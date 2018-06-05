Ксения Бородина разочаровала фанатов своими переживаниями о селфи в Instagram

Ксения Бородина пожаловалась подписчикам, что не знает, как ей догнать Instagram-аккаунты, в которых каждый день появляются десятки новых фотографий. Поклонники удивились новым ценностям в жизни знаменитости и успокоили ее.

Последняя запись на странице ведущей «Дома-2» показывает, что 35-летнюю Бородину слишком сильно беспокоит лента в Сети и то, что там «маленькое» количество локаций и фотографий. Бородина рассказывает, как завидует молодым блогерам, которые могут ежедневно только тем и заниматься, что делать фотографии для Instagram.

Поклонники не оценили «беду» ведущий, так как считают, что недостатка фотографий на странице Бородиной явно нет. Кроме того, для многих «погоня за селфи» стала новым видом психического расстройства. Зависть отсутствию основного места работы и более полезного хобби разочаровала поклонников. Однако многие посоветовали ей обратиться к Бузовой за советами, если она хочет успевать делать множество селфи по всему городу.