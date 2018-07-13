Меган Маркл «спустила» на шоппинг больше 200 000 долларов

За два месяца после свадьбы герцогиня Сассекская успела обжиться в новом статусе и привыкнуть к возможности тратить баснословные суммы. Теперь Меган Маркл может не работать, ведь наряды от известных брендов ей «оплатят» подданные, исправно отчисляющие налоги.

Поклонники подсчитали траты Меган Маркл и решили, что жена принца Гари за два месяца «спустила» на шоппинг более 200 000 долларов. Герцогиня Сассекская не отказывает себе в платьях от мировых брендов. Уже известно, что Меган Маркл любит наряды от модных домов Carolina Herrera, Chanel, и Givenchy.

Если ранее Меган Маркл приходилось зарабатывать на свою жизнь актерским мастерством, то теперь сниматься в фильмах ей не приходится. Жена принца Гарри официально завершила свою карьеру в качестве актрисы. Теперь она колесит по странам с благотворительными миссиями и посещает светские мероприятия. Для каждого пышного раута Меган Маркл нужно тщательно подбирать наряды – дважды в одном она появиться не может.

Однако, с этой проблемой герцогиня Сассекская успешно справляется. Шоппинг жены принца Гарри уже «влетел в копеечку» королевской семье. Известно, что казна короны формируется из налогов подданных. Так что, пока преданные британцы продолжают обеспечивать королевскую семью, Меган Маркл тратит эти деньги на дорогие платья. Некоторым этот факт уже крайне не нравится. Как к транжирству герцогини Сассекской относится сама Королева Елизавета II - СМИ не сообщают.