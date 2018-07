Дима Билан с партнером открыли мини-отель в Подмосковье

Хочу поделиться приятным событием с вами 😉! вместе с родственником - компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, жанров вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм! Демократичный отель 3 звезды, на 29 полноценных номера! Доступно , чисто , пройдены все комиссии и главное для людей ! реклама есть там где должна быть , этот доступный сегмент , бюджетный , не нуждается в рекламе на luxury ресурсах , но может быть и озвучу в своё время ! 3 года работали с компаньоном над этим проектом! Уже как почти год функционирует и радует постояльцами, на самоокупаемость выходит! Ещё будем дорабатывать дорогу ! Для меня лично - это новое и интересное, трепетное занятие! Это только начало 💪🏽 Всем хороших выходныыых, ведь вечер пятницы !✌🏼Расширенная версия будет доступна в #IGTV! #димабилан #билан #держи

