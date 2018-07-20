Дима Билан с партнером открыли мини-отель в Подмосковье

По словам артиста, бизнес успешно развивается и начинает приносить доход. Об этом он отчитался на своей странице в Instagram.

Дима Билан пишет, что вместе с партнером-родственником около трех лет занимались проектом в Подмосковье. Певец отмечает, что гостиничный бизнес стал востребованным в России, ведь страна постепенно развивает туризм. В этой сфере одним из самых перспективных направлений являются мини-отели. Здесь компаньоны и решили реализовать свои идеи.

Так около года назад они открыли 3-звездочный мини-отель. Как отметил Дима Билан, заведение прошло все предусмотренные законом комиссии и проверки. Он похвастался доступными ценами, а также чистотой в номерах, которых в здании насчитывается 29. Исполнитель утверждает, что управление отелем стало для него весьма трепетным и увлекательным занятием. Заведение радует частыми визитами жильцов, благодаря которым бизнес выходит на самоокупаемость.

В планах Димы Билана и его партнера - улучшить подъездную дорогу к объекту. Пока он намерен афишировать местоположение своего мини-отеля. Совладельцы отказались также от шумной рекламы уровня luxury, остановившись на ресурсах бюджетного уровня. Дима Билан предполагает, что позднее может рассказать поклонникам больше информации о своем детище.



