«Прыгнуть с моста?»: Влада Кадони утомили требования зрителей «Дом-2»

Влад Кадони считает, что телевидение для того и создано, чтобы показывать жизнь как она есть. При этом он встал на защиту некоторых участников «Дом-2».

Телеведущий в своей новой публикации в соцсети дал ответ многим зрителям, которые просят, а иногда и требуют выгнать того или иного участника из телепроекта. Кадони удивлен: почему неприязнь к жителям «Дом-2» базируется на прежней жизни участников. Влад попытался растолковать подписчикам, что прошлые грехи героев телепроекта остались в прошлом и им вовсе не следует посыпать голову пеплом, а просто продолжать жить. В качестве наглядного примера он привел девушку, которая до «Дома-2» оказывала эскорт-услуги. «Ей что теперь – прыгнуть с моста?» - интересуется телеведущий. Она имеет право на ошибку так же, как и все телезрители.

Кадони предупредил подписчиков, что требования выгнать того или иного участника его утомили и он просто не станет обращать на это внимание. Он добавил, что ТВ призвано показывать жизнь во всех проявлениях. Но, если жизнь такая, то разве телевидение виновато в этом, подводит черту телеведущий.