Я вся разбита: Марию Кохно из «Дом-2» обокрали в Турции

Девушка была одной из самых запоминающихся участниц скандальной телестройки, ее пышные формы зрители обсуждают до сих пор. Как оказалось, с Марией Кохно случилась беда – она стала жертвой грабителей.

В своем Instagram Мария Кохно рассказала, что на днях с ней снова приключилось несчастье. По словам звезды «Дом-2», она «вся разбита». Девушка считает, что в последнее время в ее жизни постоянно что-то случается. Так, она отдыхала в Турции, все шло хорошо до момента посадки на самолет, который собирался лететь обратно в Россию.

Воры украли ее рюкзак, в котором были деньги, паспорт, банковские карты и украшения. Марию Кохно вывели из самолета, она шла по трапу и понимала, что на борту остались ее мать, жена брата и племянник. Рейс, на котором должна была лететь звезда шоу «Дом-2», задержали из-за случившегося на 50 минут.

Рюкзак вытащили из коляски, Мария Кохно безуспешно пыталась найти его в аэропорту, пока самолет ее ждал. В итоге, девушку все-таки пустили на самолет. Теперь она надеется, что случившееся было «знаком свыше». Мария Кохно считает случай с ограблением в Турцией предзнаменованием того, что она не потеряет что-то большее, а может и приобретет что-то новое.