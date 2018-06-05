Звезда немецкого тенниса хотел посадить жену за порчу фотографий

Теннисист Борис Беккер вызвал полицию, когда его супруга Лили начала срывать фото со стен и рвать их. Однако прибывшие на место правоохранители никого не стали задерживать.

Жена звезды спорта отказалась комментировать случай с попыткой её посадить. Известно только, что у пары возникла ссора, когда женщина занималась ребёнком, восьмилетним Амадеусом, и к ним пришёл друг семьи. После этого люди из окружения пары прокомментировали отношения теннисиста и его супруги Лили, подчеркнув, что там не было всё гладко.

Жене немецкого спортсмена не нравилось, что у Беккера начал сильно портиться характер. Лили даже называла его «угрюмым стариком». Это сильно отличалось от того, каким теннисист был в момент, когда они только познакомились. Стоит отметить, что у Бориса Беккера проблемы не только в семье, но и с финансами. У звезды спорта огромные долги, и он даже решил заняться международной дипломатией, чтобы не признать своё банкротство.