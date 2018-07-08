«Не моё»: 36-летняя Ирина Дубцова соблазнительно поиграла с языком на камеру

Певица поразила поклонников кадрами своего похода в ночной клуб, где взрослая женщина на время стала соблазнительной юной девушкой.

Всю ночь подписчики Ирины Дубцовой могли наблюдать в социальной сети за развлечениями своего кумира. Видео певица публиковала с завидной регулярностью, но их содержание не отличалось смысловой нагрузкой. На всех роликах Дубцова с подругами занимались самолюбованием, чем певица грешит и в обычной жизни, и снимала уточек в Jimmy'z Monte-Carlo.

Исполнительница решилась на публикацию и самого пикантного видео. Под мотивы известной летней песни Ирина Дубцова осмелилась «поиграть» со своим языком на камеру. Ребяческое глупое поведение 36-летней женщины не вызвало возмущения у фанатов, которые обычно стыдят её за нескромные видео. Под утро Ирина Дубцова подвела итог своих гуляний и заявила, что отдых в клубе – это «не моё».