Неожиданно: Звезда "Мажора" вышла замуж в джинсах

Известная актриса Карина Разумовская вышла замуж за бывшего одноклассника. Актрисса прокомментировала это события, рассказав историю их любви.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что популярная российская актриса и звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская обручилась со своим возлюбленным Егором Бурдиным, с которым они начали встречаться еще со школьных времен.

Как сообщается, Разумовская и Бурдин гуляли по дождливому Санкт-Петерсбургу и неожиданно решили расписаться в ближайшем отделе ЗАГС. Естественно, что ни о каком пышном платье невесты и смокинге для жениха и речи не шло. Молодые люди были одеты в кожаные куртки, джинсы и кеды.

Не удивительно, что родственники и друзья молодоженов пришли в состояние шока, узнав о таком радостном событии.

«У нас с Егором долгая запутанная история», — прокомментировала Разумовская их отношения.

Как выяснилось, они стали встречаться еще в школе, но через какое-то время разошлись. У Разумовской за плечами брак с актером Артёмом Карасевым, который продлился всего несколько лет. Егор Бурдин тоже был женат, но вскоре супруги подали на развод.

«Теперь мы снова вместе с Егором», — подытоживает актриса.

Напомним, что карьера на телевидении Карины Разумовской началась с работы в телесериале «Адъютанты любви» в 2005 году. Поистине всероссийскую любовь ей принесла роль Вики Родионовой в «Мажоре», где она сыграла с Павлом Прилучным.