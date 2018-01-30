Звезда "6 кадров" вышла замуж за француза

Известная российская актриса Ирина Медведева вышла замуж за бизнесмена из Франции. Известны подробности свадьбы из первых уст.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что российская актриса и звезда сериала «6 кадров» Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена по имени Гийом.

Сообщается, что молодые супруги официально расписались еще 5 числа этого месяца во Франции, но только сегодня они посетили Россию, чтобы обвенчаться в соборе в центре Москвы. Ирина Медведева выбрала Елоховский собор не случайно, она уже в течение долгого времени мечтала там обвенчаться.

Интересно, что празднования по этому случаю решили провести в «настоящем» русском стиле – с казаками и цыганскими песнями. Гостям были отправлены приглашения с просьбой одеться по правилам стиля времен дореволюционной России. Ирина Медведева рассказывает, что большая часть ее французских друзей никогда не были в Москве, поэтому она выразила желание показать иностранным гостям то, как гуляют на русской свадьбе.

Напомним, что Ирина Медведева родилась в Белоруссии. Поистине всероссийская популярность пришла к актрисе только в 2006 году, когда она начала сниматься в телесериале «6 кадров».

Ирина Медведева предпочитает скрывать свою личную жизнь от публики. Известно, что это уже второй брак актрисы. Первым мужем артистки был певец и актер Руслан Алехно, с которым они прожили не больше двух лет в качестве супругов.